العودة للهبوط على القمر.. ناسا تستعد للاختبار النهائي قبل الموعد النهائي للاختبار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مسئولو وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن أن يوم الاثنين المقبل 20 يونيو، هو آخر موعد للاختبار النهائي قبل الرحلة لصاروخها من الجيل التالى لنظام الإطلاق الفضائى (SLS) ومركبة أوريون الفضائية.

وأكدت “ناسا” في اتصال مع الصحفيين، على أن ما يسمى بـ”بروفة الملابس المبتلة”.

ستجرى على منصة الإطلاق فى مركز كينيدى للفضاء.

وستشمل مهندسين يملئون المعززات بالوقود ويقومون بالعد التنازلى الوهمى، وفقا لتقرير digitartlend.

ويعتبر الاختبار القادم حاسما بشكل خاص.

لأنه يأتي بعد محاولة فاشلة فى أبريل الماضي عندما أظهرت البروفة عددا من المشكلات الفنية التى كان لا بد من إصلاحها.

وعلى الرغم من تأخر تطوير الصاروخ عن الجدول الزمنى بسنوات،

إلا أن رئيس ناسا بيل نيلسون يصر على أن فريقه لن يرسل SLS إلى السماء حتى يكون واثقًا تمامًا من استعداده للطيران.

وقال نيلسون مؤخرًا: “لن نطير حتى يصبح الوضع آمنا، ويمكنك فقط حل هذا الأمر على جميع المركبات الفضائية، ولهذا السبب كان لدينا تأخيرات”.

وأكد نيسلون أنه إذا لم تحدث مشكلات مع بروفة الأسبوع المقبل،

فستكون “ناسا” مستعدة لإطلاق (SLS) فى أول مهمة اختبار لها، والتي تسمى Artemis I .

وستشمل الرحلة غير المأهولة صاروخ (SLS) الذي يدفع كبسولة أوريون نحو القمر،

وستؤدى رحلة طيران بالقرب من أقرب جيراننا قبل العودة إلى الوطن.

*الهبوط الأول منذ 1972

وستمهد مهمة Artemis I الناجحة الطريق لرحلة Artemis II المأهولة والتى سيتبع فيها Orion نفس المسار حول القمر.

وبعد ذلك، ستسعى مهمة Artemis III المرتقبة بشدة إلى هبوط أول امرأة وأول شخص على سطح القمر.

وسيكون أول هبوط على سطح القمر منذ مهمة Apollo 17 فى عام 1972.

ولكن لم تعلن “ناسا” موعد محدد لإطلاق Artemis III ، ومن المتوقع أن يتحدد موعد أقصاه عام 2025.

ويهدف برنامج Artemis إلى بدء عصر جديد في استكشاف الإنسان للقمر، وبناء قاعدة قمرية دائمة للإقامات الطويلة.