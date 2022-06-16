الزورق “شفق” يعود لقاعدة طرابلس البحرية بعد مشاركته في مناورة بتركيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عودة الزورق “شفق” إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد مشاركته في المناورة البحرية “EFES 2022” التي أقيمت في مدينة أزمير التركية قبل أيام بمشاركة جيوش 38 دولة، بحسب بيان رئاسة إركان الحكومة.

ولفتت رئاسة الإركان إلى أن الزورق “شفق” استقبل بقاعدة طرابلس البحرية من قبل اللواء محمود بن يزة نيابة عن رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء مهندس نورالدين البوني، ورئيس هيئة العمليات اللواء عبد الفتاح البلوق، وآمر قاعدة طرابلس البحرية العميد بحار عبدالسلام داوود، و”قائد مجموعة مهمة ليبيا التركية” اللواء عثمان إيتاج، وعدد من آمري الشعب ومنتسبي القوات البحرية.

وقالت رئاسة الأركان أن الزروق أدى دوره في المناورة مع فصيل من القوات الخاصة وفصيل من القوات البرية بنجاح حسب شهادة المراقبين.

مشيرة إلى أن عدد الدول المشاركة بقطع بحرية في هذه المناورة بلغ 3 دول فقط هي ليبيا، والولايات المتحدة وإيطاليا إضافة إلى تركيا الدولة المضيفة من أصل 38 دولة مشاركة.

ولفتت رئاسة الأركان إلى أن “هذه المناورة كان لها الدور الإيجابي في رفع الكفاءة القتالية لهذه القوات المشاركة إضافة إلى تمثيل الدولة الليبية ورفع علمها في مثل هكذا أحداث”.

وكان قد حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فعاليات المناورة العسكرية التي جرت يوم 8 يونيو الجاري رفقة عدد من وزراء الدفاع بالدول المشاركة، كما حضر افتتاح المعرض العسكري للصناعات التركية الذي أقيم على هامش المناورة.