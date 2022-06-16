بشرى لمرضى “الثعلبة”.. أول أقراص لإنبات الشعر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على أول دواء على شكل أقراص، لإعادة إنبات الشعر للذين يعانون من داء الثعلبة.

وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن موافقتها على عقار “باريستينيب” تحت الاسم التجاري Olumiant.

وذلك بعد تحقيقه لنتائج جيدة خلال التجارب السريرية بمرحلتها الثالثة والأخيرة.

وطوّر العقار في الأساس كدواء لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي،

إلا أن العلماء وجدوا أنه يؤثر بشكل إيجابي مع مرضى داء الثعلبة.

وهم المرضى الذين تتساقط أجزاء من شعرهم بفعل هجمات الجهاز المناعي على بصيلات الشعر.

*قطع المسارات

وبدأ العلماء في التحقيق بقدرة “الباريستينيب” على معالجة داء الثعلبة بناء على فكرة أنه يمكن أن يقطع مسارات الإشارات التي تضر بصيلات الشعر.

وقد أظهرت نتائج التجارب التي شملت حوالي 1200 شخص يعانون من الثعلبة، أن حوالي ثلثهم، قد استعادوا نمو شعرهم.

وذلك عن طريق تناول 4 ميليغرامات من “الباريستينيب” يوميا، بحسب موقع “نيو أطلس” المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

كذلك أدت الجرعات التي تبلغ 2 ميليغرام إلى تحسين تغطية شعر فروة الرأس لدى ما يقرب من خمس المرضى.

الجدير بالذكر أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، يصابون سنويا بداء الثعلبة.