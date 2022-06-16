استحداث منصب نائب رئيس للمجالس المحلية للشباب وأنشاء مركز للتخييم والاصطياف

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه، اليوم الخميس، إضافة حكم إلى قراره رقم “680” لسنة 2021، القاضي بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي أن الحكم الجديد يقضي بإضافة صفة نائب رئيس للمجالس المحلية للشباب على أن تتولى الوظيفة الجديدة فتيات يجرى انتخابهن من أعضاء هذه المجالس.

ولفت حمودة إلى أن ذلك يأتي تدعيما لمشاركة النساء في البرامج الحكومية الشبابية خاصة بعدما لوحظ قلة مشاركتهن في انتخابات برلمان الشباب التي أُجريت أخيرا حيث بلغت نسبة تصويت النساء في هذا الاستحقاق 6% فحسب.

كما أعلن حمودة إصدار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف على أن يتولى مهمة إعداد البرامج التنفيذية للشباب للمخيمات والمصائف الشبابية المتوقفة منذ العام 2009.