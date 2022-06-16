اجتماع للجنة صياغة الدستور ضمن اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة

أخبار ليبيا 24

عقدت، لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري، في القاهرة، اجتماعا لمناقشة إحدى المواد التي جرى تعديل بعض فقراتها بشأن العملية الانتخابية.

قال، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري، اجتمعت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف بليحق، في تصريح، أن اللجنة ناقشت المادة 183 التي تم فيها تعديل بعض الفقرات بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أنه تم تأجيل المادة 100 بخصوص انتخاب الرئيس إلى حين مناقشتها مع لجنة المسار الدستوري يوم الغد .

تواصل في القاهرة أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري لليوم الثالث برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانطلقت أعمال الجولة الثلاثة يوم الأحد الماضي. وقال بليحق، إنه تم تشكيل عدة لجان فرعية عن اللجنة تظم أعضاء عن مجلس النواب والدولة ومن بينها لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي.

وأضاف، أن هذه اللجنة قامت يوم الإثنين بمناقشة مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور وتم طرح العديد من المقترحات وسوف تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.