أوحيدة: بريطانيا توهم “الكبير” أنها هي من تعطيه الشرعية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن بريطانيا ودول كثيرة تحاول أن تستمر الأزمة كما هي وهم من يتحكمون. وربما يوهمون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنهم من يعطونه الشرعية وهو يعمل بهذا الوهم. ولكن سيجد نفسه محاسبًا يومًا ما هو والدبيبة الذي خالف قانون الجنسية، هذه المخالفات سيحاسب أصحابها اليوم أو غدًا.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية، أن من استدعى الطرف الخارجي ليس مجلس النواب ومن ضرب بعرض الحائط التوافق الليبي- الليبي. الذي أحدث تعديلًا دستوريًا ليس مجلس النواب. مؤكدًا أن الأولوية للدستور وهذا ما نص عليه التعديل الدستوري الثاني عشر. ولكن حوار القاهرة لم يصدره البرلمان وما يحدث هناك مخالف.

وتابع “أن هناك أمرًا يجري في القاهرة لا علم له فيه ولا بنتائجه ولا يعول عليه كثيرًا فما صدر عن مجلس النواب هو تعديل الثاني عشر. الذي نص على خارطة الطريق واضحة فيما يتعلق بالمسار الدستوري والآن تمت مخالفتها والجميع يأمل أن يتم التوافق خلال الأيام القادمة. بطريقة عقلانية بالتوافق مع من هم داعمين من مجلس الدولة وعددهم كثير”.

وأوضح أوحيدة “بالنسبة للجلسة التي عقدت أمس فهي عبارة عن مزيد من التدارس لمشروع الميزانية. الذي يتضمن الكثير من الملاحظات” لافتًا إلى أن النصاب القانوني لإصدار الميزانية هو 120 وفق الإعلان الدستوري وإذا أخفق مجلس النواب بذلك يتحمل المسؤولية من عرقل هذا الإخفاق.

واستكمل حديثه “عقدنا أيضًا اجتماعًا غير رسمي لمناقشة الملاحظات مع اللجنة المالية والمكلفة من الحكومة وما زالت هناك ملاحظات لتلقيح القانون وخروجه بصيغة فاعلة جدًا. كقانون الميزانية ينعكس بالإيجاب على المواطن الليبي والساحة الليبية. ويكون له فاعلية وفق الأزمة التي نحن فيها الآن، هناك ملاحظات كثيرة ونتمنى أن تؤخذ بالاعتبار ليتم التصويت على القانون ومن بعدها سيكون القانون نافذ”.