رسالة مفاجأة من آمبر هيرد لـ جوني ديب: مازلت أحبه من كل قلبي بعد حكم التعويض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد لجمهورها أنها لا تزال تحب زوجها السابق الممثل الأمريكي جوني ديب.

يأتي هذا بعد أيام من صدور حكم قضائي ضدها لصالح جوني ديب بالتعويض في دعوى التشهير.

والتي رفعها جوني ديب ضدها بسبب مقال كتبته عام 2018، وتحدثت خلاله عن لجوء ديب للعنف الجسدي ضدها.

وقالت في مقابلة تلفزيونية على قناة “NBC”: “أنا أحبه لقد أحببته من كل قلبي وحاولت قصارى جهدي لجعل علاقتنا أعمق”.

وتابعت: ” لكن لم أستطع، ليس لدي أي مشاعر سيئة أو سوء نية تجاهه على الإطلاق”.

وكشفت آمبر هيرد خلال المقابلة عن خسارة المعركة القضائية الشهيرة، أمام الممثل العالمي جوني ديب.

*ممثل بارع

وأكدت أنها لا تلوم هيئة المحلفين لأن ديب شخصية محبوبة وممثل رائع.

كما أوضحت أنها لا تهتم بماذا يفكر الناس وماذا يعتقدون بشأنها،

مؤكدة أنها لا تهتم برأيهم فيما حدث بخصوصياتها ومنزلها وعائلتها.

وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن شخصا عاديا كان يود معرفة ما كان يجري خلف الأبواب المغلقة.

جدير بالذكر أ ن هيئة المحلفين حكمت بالإجماع لصالح الممثل جوني ديب في دعوى التشهير،

مؤكدة أن آمبر هيرد قدمت مزاعمها “بخبث حقيقي”.

وذلك كما جاء في حيثيات الدعوى، وقررت المحكمة منح 10 ملايين دولار لـ”ديب” كتعويضات، إضافة إلى 5 ملايين دولار تعويضات عقابية.

ونظرًا لوجود حد أقصى للتعويضات العقابية في ولاية فيرجينيا، سيتعين على “آمبر” دفع 350 ألف دولار فقط من أصل 5 ملايين دولار.