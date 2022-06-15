استطلاع.. أراء حول جدوى اجتماعات وليامز في تونس

أخبارليبيا24_استطلاع

تقود المبعوثه الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز حاليا الجولة الثالثة من إجتماعات العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة وذلك للمحاولة بالخروج بقاعدة دستورية تبنى عليها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت وليامز، اليوم الأحد الماضي إن “هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات”.

وكانت وليامز قد وجهت وليامز رسالة إلى المعرقلين والمسلحين قائلة: “كفى ترويعًا وتعطيلًا”.

وأكدت أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعمًا للتسوية السياسيةوللانتخابات.

في الثامن من يونيو شهدت تونس جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا.

وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

فضلا عن رؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.

وناقشت الجلسة مسألة مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح وسبل المضي قدمًا لعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأعربت وليامز عن امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة

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فضلا عن سعيهم في حقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم .

أراء المتابعين

من هنا طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال لمتابعيها بشأن جدوى تحركات وليامز الأخيرة وإمكانية الوصول لحل الأزمة الليبية.

وكان السؤال برأيك ماذا ستكون نتيجة لقاءات وليامز بشخصيات محلية ودولية في تونس.

وطرحت أخبار ليبيا 24 ثلاث خيارات أولها حل قريب لأزمة انقسام الحكومة والثاني لا حلول متوقعة او غير ذلك.

أولى التعليقات كانت من Abdalsalam Mdakesh وأكد أن العديد من اللقاءات عقدت بدون جدوى.

واضاف أنه رغم سنوات الحوار إلا أن الشعب لازال يعاني المشاكل والأزمات.

واوضح أن 12 عشر سنة من التدخلات ساعدت فيها الدول العملاء والفاسدين.

في حين أبو فاروق كمال عكير فيقول في تعليقه ” لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم “.

ويقول فارس فارس” امشى شوفى المصايب اللي حلت عليكم الله لا يغيب عنكم بلا ”

في حين يرى Mohamed jv أن الأمر والاجتماعات لن تأتي بأي نتيجه معبرا بذلك في تعليقه ” زوز مفروم زيادة هريسة “.

ويقول juma Beed ان نتيجة هذه الاجتماعات صفر كغيرها من الاجتماعات.