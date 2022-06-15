ميناء بنغازي البحري يصل لأرقام قياسية في سرعة تفريغ السفن التجارية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس مكتب المناولة بالشركة الليبية للموانئ شعبان الدلح وصول السفينة “الدرا” قادمة من ميناء بورسعيد. وتحمل على متنها 414 حاوية .

وأوضح الدلح أن العمل على إفراغ السفينة استغرق 36 ساعة متواصلة. وقد باشر عمال الشركة الليبية للموانئ تفريغها فور وصول الإذن من إدارة الجمارك .

وأشار إلى أن إنهاء الإجراءات الجمركية للسفينة استغرق حوالي ساعة ونصف، وبلغ عدد العاملين على تفريغ السفينة 45 عامل. ما بين العاملين على الآليات والأوناش الأرضية والأفراد والعد والحصر والتخزين.

وذكر رئيس مكتب المناولة أنه تم نقل الحاويات إلى ساحة التخزين عن طريق شاحنات الشركة الليبية للموانئ .

حركة السفن

ومن جهته، كشف رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة سمير فرج النبال عن حركة السفن بميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح النبال أن الميناء استقبل السفينة فيغا اسكوربيان القادمة من اليونان وعلى متنها 70 حاوية. والسفينة “كارين جار” القادمة من تركيا وتحمل 50 حاوية.

وتابع رئيس مكتب الخدمات البحرية أن الميناء استقبل السفينة “سينغ” القادمة من تركيا وعلى متنها 69 حاوية. إضافة إلى السفينة “كوت شيب إيس” القادمة من مالطا وعليها 289 حاوية.

وذكر أن الميناء استقبل أيضًا السفينة “M C ايزورت F” القادمة من إيطاليا وتحمل 205 حاوية. والناقلة “نورفي كان” القادمة من إيطاليا وعلى متنها 29988 طن من وقود البنزين.