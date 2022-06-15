مركز علاج وغسيل الكلى بمصراتة يطالب بحل المشاكل وتوفير الاحتياجات

15 يونيو، 2022 6:27 م
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مركز علاج وغسيل الكلى بمصراتة
مركز علاج وغسيل الكلى بمصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر  

طالب مدير عام مركز علاج وغسيل الكلى بمدينة مصراتة آدم لاغا. بتخصيص مبنى للمركز على الرغم من صدور قرار بإنشائه منذ عام 2013.

كما طالب لاغا خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة ووزير الصحة رمضان أبو جناح. بضرورة تأخر صرف مستحقات العناصر الطبية والطبية المساعدة، ونقص مشغلات غسيل الكلى، وتوفير سيارة إسعاف للمركز.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها أبو جناح لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية. للوقوف على المشاكل التي تعيق عمل المركز، بعد توقف الشركة المنفّذة لمشروع إنشاء وتجهيز المبنى، عن تنفيذ أعمالها.

واستعرض مدير المركز امحمد الهمالي، خلال اجتماع عقده مع أبو جناح المراحل التي توقفت الشركة عن تنفيذها. بعد إنجاز 85% من الأعمال المدنية، وتجهيز المركز بنسبة 90% ، نظرًا لعدم تسييل المخصصات المالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

من جانبه، أعرب أبو جناح عن حرصه على حلحلة المشاكل التي تحول دون استكمال تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة. دعمًا من وزارة الصحة لخدمات مرضى القلب في المدينة.

15 يونيو، 2022 6:27 م
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