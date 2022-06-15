عقيلة صالح: حكومة “الدبيبة” تنتهي في 22 يونيو ولايحق لأحد الاعتراض على حكومة “باشاغا”

15 يونيو، 2022 1:38 م
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جلسة مجلس النواب_ سرت
جلسة مجلس النواب_ سرت

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء، إن حكومة الدبيبة تنتهي في 22 يونيو الجاري وفقا لخارط الطريق.

وأضاف صالح في كلمة خلال جلسة اليوم في مدينة سرت أن من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية أخلاقيًا وقانونيًا.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الذهاب في المسارات السياسية والدستورية والعسكرية أهم وأفضل من رفع السلاح ودق طبول الحرب.

وأوضح صالح أن الحكومة المكلفة لم تفرض على الشعب الليبي بل جاءت نتحية توافق ووفقا للإعلان الدستوري.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه لا يحق لأي جهة الاعتراض على الحكومة الملكفة أو منعها من مباشرة عملها.

وقرر مجلس النواب أمس الثلاثاء تعليق جلسته إلى اليوم الأربعاء للتصويت على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المُعدل، والذي تمت إحالته من الحكومة اليوم.

وأضاف بليحق، في تصريح، أعضاء مجلس النواب منحوا اليوم للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية.

15 يونيو، 2022 1:38 م
14

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