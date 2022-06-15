سرقة أسلاك كهرباء تتسبب في انقطاع التيار عن عدد من المنازل بتاجوراء

15 يونيو، 2022 11:03 ص
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أخبار ليبيا 24

تسببت أعمال سرقة قامت بها مجموعة خارجة عن القانون بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، من انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن مجهولون قاموا بالاعتداء على خط الرزيزات من فرعية الرزيزات في الدائرة.

 ولفتت الشركة إلى أنه تم سرقة أسلاك كهرباء ضغط عال بطول 400 متر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ما يتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.

15 يونيو، 2022 11:03 ص
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