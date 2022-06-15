رعب فوق السحاب.. غرق طائرة بالمياه أثناء التحليق في الهواء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سادت حالة من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، عقب حدوث تسرب مياه كبير داخل مقصورة الركاب.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية التي حصلت على فيديو يوثق الحادثة،

إن طاقم الطائرة حاول عبثا وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر.

وحدث هذا التسرب بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أي فوق السحاب.

وغادرت الطائرة مطار هيثرو في لندن ، الجمعة الماضية، وهبطت في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن في اليوم التالي.

ولحسن الحظ، وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.

وأوضحت الخطوط البريطانية أن عطلا في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة،

أدى إلى غمر المياه منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة.

وبث هذا الحدث حالة من الرعب والقلق في صفوف الركاب.

وأشارت الشركة إلى أنه تم استبدال الصمام ومعالجة الخلل، مقللة من خطورة ما حدث وأنه لم يكن هناك أي شئ يتعلق بسلامة الطائرة.

وتمكنت الطائرة من العودة إلى بريطانيا في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى واشنطن.

ووفقا لـ “الصن”، قال موظف في الخطوط البريطانية “إنه لم يواجه أمرا كهذا منذ التحاقه بالشركة قبل 3 سنوات ونصف السنة”.

الجدير بالذكر أن الطائرة من طراز “إيرباص إيه 380″، وتتكون من طابقين، وبوسعها استيعاب أكثر من 500 مسافر.