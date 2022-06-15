تعرف على سبب نفوق الأسماك على شواطئ البريقة

15 يونيو، 2022 6:13 م
4
شواطئ البريقة
شواطئ البريقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

حلت كارثة بيئية على شواطئ البريقة تسببت في نفوق بعض الأسماك القريبة من الشواطئ، بعد تسرب مادة كيميائية لمياه البحر .

وأوضح مقطع فيديو متداول أن مادة كيميائية تسربت لمياه البحر بالشواطئ الواقعة قرب مصانع اليوريا في البريقة. أدت إلى تغير لون المياه ونفوق بعض الأسماك.

ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الكارثة البيئية التي حلت بشواطئ البريقة. والتي أدت إلى موت عدد كبير من الأسماك وتلوث مياه البحر نتيجة تصريف مادة غريبة. يعتقد أنها مادة الأمونيا التابعة للشركة الليبية للبتروكيماويات يارا.

وناشد النشطاء الجهات المختصة فالمدينة من خفر سواحل ومكتب الاصحاح البيئي ومكتب الثروة الحيوانية والبحرية. متابعة الأمر وإجبار الشركة على الخروج في بيان توضيحي للحادثة وماينتج عنها من مضاعفات ومشاكل بيئية وتوعية المواطنين من خطورة هذه المادة.

وفي سياق منفصل، رصد مصطافون على سواحل البريقة انتشار سمكة الأرنب السامة على شواطئ البحر. معربين عن قلقهم منها لشدة سميتها.

وتعتبر سمكة الأرنب. فصيلة من الأسماك يُطلق عليها أيضًا سمكة الثعلب. وهي تشبه أسماك الفراشة في بعض أنواعها. لكنها مختلفة في الفم المدبب عن أسماك الفراشة ذات الفم البارز نوعًا ما، وهي تنمو حتى يبلغ طولها 40 سم.

وأُطلق على سمكة الأرنب هذا الأمر لأن أسنانها تشبه اسنان الارنب، وتمتلك غدد عالية السمية تشكل خطرًا على حياة من يتناولها.

15 يونيو، 2022 6:13 م
4

مقالات ذات صلة

مركز علاج وغسيل الكلى بمصراتة

مركز علاج وغسيل الكلى بمصراتة يطالب بحل المشاكل وتوفير الاحتياجات

15 يونيو، 2022 6:27 م
جلسة مجلس النواب_ سرت

قرابة 90 مليار دينار..بليحق: إقرار الميزانية تم بالإجماع وبلغ عدد المصوتين 103 نائب

15 يونيو، 2022 3:48 م

سرقة أسلاك كهرباء تتسبب في انقطاع التيار عن عدد من المنازل بتاجوراء

15 يونيو، 2022 2:39 م
عضو مجلس النواب بدر النحيب

النحيب: بـ 89 مليار دينار إقرار ميزانية الحكومة الليبية بالإجماع

15 يونيو، 2022 2:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى