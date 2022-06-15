تعرف على سبب نفوق الأسماك على شواطئ البريقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

حلت كارثة بيئية على شواطئ البريقة تسببت في نفوق بعض الأسماك القريبة من الشواطئ، بعد تسرب مادة كيميائية لمياه البحر .

وأوضح مقطع فيديو متداول أن مادة كيميائية تسربت لمياه البحر بالشواطئ الواقعة قرب مصانع اليوريا في البريقة. أدت إلى تغير لون المياه ونفوق بعض الأسماك.

ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الكارثة البيئية التي حلت بشواطئ البريقة. والتي أدت إلى موت عدد كبير من الأسماك وتلوث مياه البحر نتيجة تصريف مادة غريبة. يعتقد أنها مادة الأمونيا التابعة للشركة الليبية للبتروكيماويات يارا.

وناشد النشطاء الجهات المختصة فالمدينة من خفر سواحل ومكتب الاصحاح البيئي ومكتب الثروة الحيوانية والبحرية. متابعة الأمر وإجبار الشركة على الخروج في بيان توضيحي للحادثة وماينتج عنها من مضاعفات ومشاكل بيئية وتوعية المواطنين من خطورة هذه المادة.

وفي سياق منفصل، رصد مصطافون على سواحل البريقة انتشار سمكة الأرنب السامة على شواطئ البحر. معربين عن قلقهم منها لشدة سميتها.

وتعتبر سمكة الأرنب. فصيلة من الأسماك يُطلق عليها أيضًا سمكة الثعلب. وهي تشبه أسماك الفراشة في بعض أنواعها. لكنها مختلفة في الفم المدبب عن أسماك الفراشة ذات الفم البارز نوعًا ما، وهي تنمو حتى يبلغ طولها 40 سم.

وأُطلق على سمكة الأرنب هذا الأمر لأن أسنانها تشبه اسنان الارنب، وتمتلك غدد عالية السمية تشكل خطرًا على حياة من يتناولها.