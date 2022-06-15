بن شرادة : ناقشنا مع عقيلة صالح الوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها ليبيا

15 يونيو، 2022 12:59 ص
0
سعد بن شرادة
سعد بن شرادة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الاجتماع الذي عُقد في مدينة سرت. مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة الوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها دولة ليبيا. خلال هذه الفترة العصيبة من تهديد خارجي وصراع دولي.

وأوضح بن شرادة لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء ضم أعضاء الأعلى للدولة “الكتلة الداعمة للتوافق مع مجلس النواب”.  وبعض أعضاء مجلس النواب أيضاً بالمسار الدستوري. لافتاً أنه تمت مناقشة الوضع والانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية، وما بعد إنتهاء خارطة طريق جنيف.

وأضاف بن شرادة، أنهم عقدوا اجتماعاً أخر مع رئيس حكومة الأستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. لمناقشة الخطوط العريضة بخصوص الميزانية ومشاكل القطاعات، والتركيز على الحكم المحلي وتفتيت المركزية.

15 يونيو، 2022 12:59 ص
0

مقالات ذات صلة

العمامي والمحجوب: "المنفي" لا يملك أي صلاحيات

العمامي والمحجوب: “المنفي” لا يملك أي صلاحيات وهو يعيش تحت كنف المجموعات المسلحة

15 يونيو، 2022 12:10 ص
أهداف برلمان شباب ليبيا

انفوجرافيك | أهداف برلمان شباب ليبيا

14 يونيو، 2022 11:24 م
اجتماع رفيع المستوى

اجتماع لمناقشة مشاكل معبر رأس اجدير ومباحثات لإعادة تفعيل معبر غدامس

14 يونيو، 2022 10:55 م
عبدالحمد الدبيبة

الدبيبة: ليبيا لن تعود للحرب والانتخابات ممكنة في غضون شهرين

14 يونيو، 2022 10:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى