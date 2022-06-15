النفط يتراجع لأكثر من 3 دولارات للبرميل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات، اليوم الأربعاء، وسط قلق الأسواق من انخفاض الطلب بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس على انخفاض 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، عند 118.51 دولار للبرميل،. بعد أن هبطت إلى 117.75 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 3.62 دولار أو 3.04 بالمئة إلى 115.31 دولار للبرميل،. بعد أن هبط إلى 114.60 دولار للبرميل.

ووفقا لرويترز، فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج خام النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.

وأظهرت البيانات أيضًا زيادة مخزونات الخام الأمريكية ومخزونات نواتج التقطير. في حين سجل البنزين انخفاضًا مفاجئًا في نهاية موسم القيادة الصيفي.

وأثار تفشي كوفيد الأخير في الصين مخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن ارتفاع أسعار النفط وضعف التوقعات الاقتصادية، يضعفان آفاق الطلب على العقود الآجلة. لكن استمرار المخاوف بشأن شح المعروض يعني أن أسعار النفط ما زالت صامدة بالقرب من 120 دولارًا للبرميل.

وتكافح منظمة أوبك وحلفاؤها، للوصول إلى حصصهم الشهرية من إنتاج الخام، التي تضررت مؤخرًا من أزمة سياسية أدت إلى انخفاض إنتاج ليبيا.

وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبانك في إنديانا، بحسب رويترز،. “نظرًا لأن إنتاج أوبك لا يزال يتراجع بشكل ملحوظ عن المستوى المعلن،. فإن هذا سيؤدي إلى عجز في المعروض يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا في سوق النفط في النصف الثاني من العام”.