النحيب: بـ 89 مليار دينار إقرار ميزانية الحكومة الليبية بالإجماع

15 يونيو، 2022 2:21 م
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عضو مجلس النواب بدر النحيب
عضو مجلس النواب بدر النحيب

أخبارليبيا24- خاص

أكد عضو مجلس النواب بدر النحيب اليوم الأربعاء أنه تم إقرار قانون الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح النحيب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن إقرار قانون الميزانية لعام 2022 تم بالإجماع، بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.

وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أكد أن التقرير الخاص بجدول المرتبات الموحد أُحيل إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته، التي ستعرضه بدورها على النواب خلال جلسة اليوم.

وعلق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسته التي عقدت في مدينة سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح، لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.

15 يونيو، 2022 2:21 م
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