العرفي: مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على مشروع قانون الميزانية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن جلسة مجلس النواب بسرت ستعقد بعد قليل؛ للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن أعضاء مجلس النواب المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة وصلوا لحضور الجلسة المنعقدة في سرت للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن عدد الحضور في الجلسة يتراوح بين 104 و 106 نائباً.

وأضاف العرفي، أنه من المتوقع أن يقر مجلس النواب الميزانية العامة، مؤكداً أن التقرير الخاص بجدول المرتبات الموحد أُحيل إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته، التي ستعرضه بدورها على النواب خلال جلسة اليوم.

وكان قد علق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسته التي عقدت في مدينة سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح، لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.

ويقدر مشروع الميزانية كما قدمته الحكومة الليبية برئاسة فحي باشاغا بـ94 مليارا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب.