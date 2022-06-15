كاشفًا مسببيها .. الدبيبة: المتسببين في اشتباكات طرابلس مأجورون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن التحقيقات الأولية في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس كشفت أن المتسببين فيها مأجورون.

وتعهد في تصريحات صحفية بألا تكون هناك حرب جديدة في المنطقة، موضحا أن فردا من مليشيات النواصي بدأ بإطلاق النار.

وأضاف أنّ رئيس الاستخبارات العسكرية المقال أسامة الجويلي يعمل على إظهار قوته، مبينا أنه لا يوجد داعي لتأزيم الأمر.

وفي سياق منفصل، أكد الدبيبة، أن مسؤولية حكومة في إجراء انتخابات ديسمبر الماضي كانت مقتصرة على التأمين.

وأضاف ومع ذلك كانت الانتخابات من أولويات حكومته، إلا أنه لم يكن هناك قانون أو قاعدة دستورية متفق عليهما للانتخابات.

وطالب الدبيبة المجتمعين في القاهرة بإيجاد قاعدة دستورية لتتمكن الحكومة من البدء في التحضير للانتخابات. مؤكدا قدرتهم على إجراء الانتخابات خلال شهر أو اثنين بعد إعداد القاعدة الدستورية، ولكنهم لا يستطيعون إصدار قوانين بدلا عن الجهات التشريعية. مشيرا إلى مقترحه بشأن مشروع قانون الانتخابات والذي كان يهدف للدفع قدما بالعملية الانتخابية.

ولوح الدبيبة بأنه سيطلق دعوات للتظاهر للدعوة إلى إجراء انتخابات في حال لم يتم التوصل لقاعدة دستورية.

وقال الدبيبية إن الصراع بين مجلسي النواب والدولة الإخواني هو سبب المشكلة الحقيقية. وسبب عدم التوصل لقاعدة دستورية وقانون انتخابات. مشيرا إلى أنه تغيير الحكومة لن يغير شيء في الواقع الذي يؤكد أن إجراء الانتخابات سيزيح الأجسام التشريعية القائمة.

وبيّن أنّه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والدولة إلى توافق على قاعدة دستورية. فسيدعو المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، وأنّه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية.