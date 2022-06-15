انفوجرافيك | أكبر 10 دول إنتاجًا للنفط في أفريقيا خلال 2022

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

يواجه أكبر منتجي النفط في أفريقيا ضغوطًا متزايدة لتعزيز إمداداتهم من الخام. وسط التقلبات القوية التي تشهدها أسواق النفط العالمية في الآونة الأخيرة.

وبعد أن عانت السوق العالمية للنفط تداعيات وباء كورونا قبل عامين، فإن غزو روسيا لأوكرانيا فاقم الأمور سوءًا. خاصةً مع اتجاه دول الغرب لفرض عقوبات على واردات الخام من موسكو.

وترصد وحدة أبحاث الطاقة أكبر منتجي النفط في أفريقيا 2022، نقلًا عن تقديرات نشرتها صحيفة إنرجي كابيتال آند باور الأفريقية. تحت عنوان: “أكبر 10 دول إنتاجًا للنفط في أفريقيا خلال 2022”.

1- نيجيريا 1.39 مليون برميل يوميًا.

2- أنغولا 1.15 مليون برميل يوميًا .

3- الجزائر 0.97 مليون برميل يوميًا .

4- ليبيا 0.946 مليون برميل يوميًا .

5- مصر 0.556 مليون برميل يوميًا .

6- جمهورية الكونغو 0.275 مليون برميل يوميًا .

7- الغابون 0.195 مليون برميل يوميًا .

8- غانا 0.172 مليون برميل يوميًا .

9- غينيا الاستوائية 0.088 مليون برميل يوميًا .

10- تشاد قرابة 0.068 مليون برميل يوميًا .