أبطال من الشعب.. قصة شاب خرج من ريف ليبيا لمواجهة الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبدالهادي صالح عبدالهادي، اسم ليس مشهورا في أوساط المجتمع الليبي، غير أنه بطل خرج من رحم ليبيا ليواجه الجماعات الإرهابية بشجاعة، حيث ترك مزرعته الواقعة بين منطقتي “القيقب والأبرق” شرقي البلاد، والتحق بمعارك “عملية الكرامة” في بنغازي، بعد ما سمعه من جرائم ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي وسيطرة الجماعات الإرهابية على بنغازي.

بطولة صالح عبد الهادي تجلت في واقعة، سمع عنها الجميع في بنغازي، وهي “حادثة الدبابة الشهيرة”، حيث التحق مثل الكثير من المواطنين الليبيين الذين خرجوا ليقفوا في صف الوطن والانضمام إلى القوات المشاركة في “عمليات الكرامة”، ولم يخرج عبدالهادي بفرده بل اسطحب معه مجموعة من أقاربه وأصدقائه لينضموا إلى جبهات القتال في بنغازي.

حادث الدبابة

ويروي صالح عبدالهادي لـ “أخبار ليبيا 24” تفاصيل حادثة “الدبابة الشهيرة” قائلا: إن البداية كانت عندما وجد نفسه في شوارع وأزقة منطقة “الصابري” حيث تقدم رفقة تسعة أشخاص واعتلوا مبنى عمارة تعرف بعمارة “حلواني بوعشرين” في تلك المنطقة.

وأضاف أنه عقب اعتلاء هؤلاء الأبطال للعمارة، تنبهت الجماعات الإرهابية لهم فاستهدفت العمارة بدانتي دبابة ليرتقي سبعة من أولئك الأبطال شهداء ويخرج ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة، أحدهم هو بطل حكاية اليوم صالح عبدالهادي”.

ويسرد عبدالهادي تفاصيل الواقعة، قائلا: “إن القذيفة الأولى التي أطلقها الإرهابيين تجاه المبنى والتي أطلقت منتصف النهار، تسببت في إصابته على مستوى اليد والرقبة، إلا أن ابن عمه نجح في سحبه خلف ساتر، وجاءت القذيفة الثانية لتفقده الوعي”، وتابع: “عند غروب الشمس تمكنت سيارة إسعاف من الاقتراب ونقل ثلاثة أشخاص أنا أحدهم”.

وأضاف عبدالهادي أنه أثناء نقله إلى المستشفى كانت سيارة سيارة الإسعاف تتعرض إلى إطلاق نار من الإرهابيين، تسبب في تعرض السيارة لحادث سير أثناء نقلهم، إلا أنه نجح أخيرا في الوصول إلى مستشفى الجلاء، وأوضح أن إصابته بليغة، ويتمنى الحصول على فرصة للعلاج في الخارج لاستكمال علاجه.

بطولات ومناشدة

ويحكي عبدالهادي عن بطولاته خلال المشاركة في “عملية الكرامة” منذ انطلاقها، حيث يقول لـ”أخبار ليبيا 24″، أنه شارك في معارك تحرير بنغازي منذ انطلاق “عملية الكرامة”، مضيفا أنه شارك في عمليه استهدف منزل الإرهابي “بوكا العريبي” في منطقة سيدي خليفة.

كما شارك صالح عبدالهادي في المعارك بجزيرة “سيدي يونس”، متذكرا بطولاته في تحرير منطقة “اللثامة” والمشاركة في معارك تحرير بنغازي عبر محور الصابري.

وناشد عبدالهادي المسؤولين بضرورة النظر في حالة الجرحى والمصابين، والنظر إلى أسر الشهداء وأبنائهم، خاصة تلك العائلات التي فقدت المعيل الأول.