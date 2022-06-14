يوسف الفرجاني: جدول أعمال جلسة اليوم لم يحدد بعد

14 يونيو، 2022 10:12 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني في تصريحات صحافية الثلاثاء أن جدول أعمال جلسة اليوم بمدينة سرت لم يحدد، غير أن المؤكد نقاش اعتماد الميزانية.

وقال ” بحسب علمي وصل حوالي 80 نائبا إلى مدينة سرت لحد الآن، وأتوقع أن يتجاوز العدد 100 نائب “.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن مجلس النواب سيناقش إقرار الميزانية في جلسته التي ستعقد اليوم الثلاثاء في مدينة سرت.

وأوضح العرفي لاخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن قانون توحيد الرواتب سيكون حاضر بقوة خلال الجلسة.

مؤكدا أن بدون مناقشة توحيد الرواتب لن يتم إقرار الميزانية.

وأشار إلى أن الشعب يتطلع لهذا القانون وينفذة من ينفذة، المهم أن يقر وينفذ.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الاسبوع الماضي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل بمدينة سرت.

14 يونيو، 2022 10:12 ص
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