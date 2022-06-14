وصول مشغلات غسيل الكُلى لمخازن الإمداد الطبي

14 يونيو، 2022 5:46 م
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أخبار ليبيا 24

قالت إدارة جهاز الإمداد الطبي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إن مخازن الجهاز استلمت مشغلات غسيل الكُلى ضمن شحنة تضم عدد “5” حاويات سعة ” 40″ قدما.

وأوضحت الإدارة، إن مشغلات غسيل الكُلى جرى توريدها عن طريق شركة فريزينيوس الألمانية الطبية. وقد وصلت عن طريق مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.

وقالت الإدارة، إن عملية الاستلام تمت بحضور مدير إدارة المخازن والتوزيع بالجهاز، الدكتور عبدالعزيز الشمام وأمين المخزن، رامي علي مسعود.

وصول مشغلات غسيل الكُلى لمخازن الإمداد الطبي في طرابلس
وصول مشغلات غسيل الكُلى لمخازن الإمداد الطبي في طرابلس

وأضافت، أنهما أكدا بأن الشحنة سيتم توزيعها على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والإجراءات المتبعة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

وقالت، إدارة جهاز الإمداد الطبي، إن هذه الشحنة تأتي لسد أي عجز قد يطرأ في مراكز الغسيل،. ولضمان استمرار حصول المرضى على جلسات الغسيل الكلوي بكل انسيابية دون توقف.

 

14 يونيو، 2022 5:46 م
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