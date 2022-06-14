“هواوى” تصدر هاتفها الجديد “HUAWEI nova 9”.. هذه أبرز مميزاته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع التطور السريع وتنوع أنماط الحياة، كان لا بد من وجود هاتف يضم مزايا فريدة يتخطى بها المستخدم حدودا جديدة للإبداع.

وهذا بالتحديد ما سعت إليه شركة “هواوي” عند إصدارها لهاتفها الرائد في فئته HUAWEI nova 9.

حيث جعلته خياراً أولاً بامتياز وذلك بفضل نظام كاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل.

وكذلك دعمه بتقنية الشحن فائق السرعة “HUAWEI SuperCharge”، بجانب تصميم أنيق، وابتكارات تدوين الفيديو المعزِزة للإبداع.

– مميزات هاتف HUAWEI nova 9.

يتميز الهاتف بتقنيات مبتكرة وتصميم عصري وكاميرا 50 ميجابكسل من شأنها إحداث ثورة في عالم التصوير بفضل نظام الكاميرا القوي.

وتتيح كاميرا هاتف هواوي الجديد للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وكذلك ميزات الفيديو الجديدة التي تساهم في خلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم للحظات حياتهم.

كما يحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى لرؤية غامرة.

ويأتي الهاتف بمعالج قوي وعمرطويل للبطارية وتقنية شحن فائقة السرعة “HUAWEI Supercharge” بقوة 66 واط والتي توفر تجربة سلسة.

كما تسهل مميزات هاتف “HUAWEI nova 9” الترابط بينه وبين منتجات هواوي الأخرى بسلاسة.

حيث أن التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أصبح أمرًا سهلاً مع هاتف HUAWEI nova 9، مثل التحكم في جهاز واحد فقط.

وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون لتجربة مريحة وسلسلة.

ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 الجديد على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين.

بالإضافة إلى توافر متجرHUAWEI AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9.

حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.