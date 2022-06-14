حريق في منزل هنيدي.. ونصائح لتجنب أخطار الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن تعرض منزله لحريق بشكل مفاجئ.

وقال هنيدي في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”: “الحمد لله.. بيتي ولع فجأة”.

وأضاف هنيدي: “بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وأنها جت على قد كدة ولحقناها بدري”.

وعن تفاصيل الحريق قال الفنان محمد هنيدي في تصريح صحفي، “الحمد لله على كل حال، إحنا كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري”.

وأوضح أن الحريق اشتعل عقب حدوث انفجار في تكييف الهواء.

وحرصا على سلامة الجميع تستعرض لكم وكالة “أخبار ليبيا 24” أهم أسباب انفجار التكييف في فصل الصيف:

*إهمال إجراء الصيانة للتكييف بشكل دوري ومستمر شهريا.

*عدم تنظيف التكييف كل أسبوعين من الأسباب التي تؤدي على المدى الطويل لانفجار التكييف.

*اتصال التكييف بمصدر كهربائي غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية،

مما يؤدي إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

*نسيان البعض فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائي،

مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

*تسريب مركب التبريد leakage، من الأمور التي تؤدي إلى انفجار المكيف.

*كلما طالت مدة تشغيل مكيف الهواء، زادت احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل ميكانيكي يؤدي في النهاية إلى نشوب حريق.

– نصائح للتغلب على تلك المشاكل وتجنب نشوب الحرائق بسبب التكييف:

*صيانة وحدة تكييف الهواء بشكل دوري وفحصها كل شهر،

يساعد على اكتشاف المشاكل قبل أن تؤدي هذه المشاكل إلى نشوب حريق في المنزل.

*الحرص على تغيير الفلتر وضمان توفير طاقة كافية للتكييف من بين إجراءات السلامة التي يمكن أن تساعد في تجنب المشاكل المحتملة.

*التأكد من أن الأوراق والأوساخ والحطام والحشرات لم تسد وحدة التكييف الخارجية.

*عدم استخدام سلك تمديد لمكيف الهواء، فسوف تتسبب الأحمال الكهربائية AC في عزل MELT واشتعال النار.

*تجنب استعمال الجازولين أو البنزين أو التنر أو سائل المبيد الحشري أو أي مواد كيميائية في عملية تنظيف التكييف.

*يجب التأكد من أن أسلاك وفيشة التكييف بحالة جيدة تسمح لها بتحمل العمل المستمر له.

*الاستغناء فورا عن الأسلاك المتعددة الوصلات، واستبدالها بأخرى قطعة واحدة.

*ضرورة فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل وعند انقطاع التيار الكهربائي.

*عند سماع صوت غير عادي للتكييف، يجب غلقه واستدعاء فني مؤهل لإصلاحه.