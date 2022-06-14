مصدر أمني: لاعب الفريق الرديف بنادي التحدي انتحر بواسطة سلاح ناري

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أفاد مصدر مسؤول بالغرفة الأمنية بنغازي لأخبار ليبيا 24 أمس الأثنين أن التحقيقات الأولية التي أجريت بشأن وفاة لاعب نادي التحدي محمد العوامي أشارت إلى أن سبب الوفاة لم يكن نتيجة سقوط رصاصة عشوائية.

وأكد المسؤول الأمني أنه بعد الكشف المبدئي على الجثة من قبل الطب الشرعي تبين أن لاعب الفريق الرديف بنادي التحدي انتحر بواسطة سلاح ناري

وأوضح أن ملف القضية تم تسليمه لمركز شرطة بوعطني نظرا لوقوع القضية في نطاق إختصاصه وطبقا لمحل سكن العوامي.

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