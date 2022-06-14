مركز الرقابة يرفض شحنة “بامية” مجمدة مصرية المنشأ

14 يونيو، 2022 4:22 م
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أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الثلاثاء عن  رفض شحنة بامية مجمدة العلامة التجارية “البداية”.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن سبب الرفض لأن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة م.ق.ل رقم (2015/1702) بند 5/4 وذلك لوجود (Staphillo coccus) العنقودية.

وأشار مركز الرقابة على الاغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ للكمية المرفوضة من البامية جمهورية مصر العربية.

ولفت مركز الرقابة إلى أن الكمية المرفوضة (2560) صندوق، موضحًا أن الكمية قادمة عن طريق منفذ أمساعد البري.

14 يونيو، 2022 4:22 م
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