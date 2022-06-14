مديرية أمن الهلال النفطي تحذر المواطنين من الألغام على مقربة من شاطيء البحر

14 يونيو، 2022 4:02 م
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أخبارليبيا24

حذر مديرية أمن الهلال النفطي المواطنين من خطورة الألغام المضادة للافراد نوع  T AB 1 بعد تكرر العثور عليها مقربة من شاطئ البحر.

وأوضحت المديرية أن الألغام تم العثور عليها في أماكن يتردد عليها المواطنين لغرض السباحة أو الصيد.

وأشارت مديرية أمن الهلال النفطي أن عقب انفجار عدد منها في السابق تقوم وزارة الداخلية بالمسح في هذه الأماكن المحددة.

وأكدت المديرية أنه تمت المباشرة في عمليات الكشف والمسح للمنطقة المستهدفة وانتشال مجموعة كبيرة من المتفجرات ومخلفات الحرب، والألغام الأرضية المعدة للأفراد.

ولفتت مديرية أمن الهلال النفطي وقوع حادثة انفجار لغم أرضي نظرا لوجود متفجرات على شاطئ الممتدد مابين المنطقة الثالثة والمنطقة الثانية بمدينة البريقة.

14 يونيو، 2022 4:02 م
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