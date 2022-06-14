مجلس النواب يعلق جلسته للتصويت غدا على الميزانية

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس النواب تعليق جلسته إلى يوم غد الأربعاء للتصويت على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المُعدل، والذي تمت إحالته من الحكومة اليوم.

وأضاف بليحق، في تصريح، أعضاء مجلس النواب منحوا اليوم للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية.

وعقد المجلس، اليوم جلسة رسمية، برئاسة، المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول، فوزي النويري.

وقدمت، وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، في مايو الماضي ميزانية للعام الحالي بقيمة 94.8 مليار.