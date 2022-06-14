احذر سرطان القولون.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يعتبر سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعا ، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بين الأصغر سنا، وتحديدا من هم دون الخمسين.

ولكن هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دورا هاما في مدى تعرضك لسرطان القولون.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما هم الأكثر عرضة للخطر.

إلا أن الأدلة تشير إلى أن معدلات الإصابة بسرطان القولون آخذة في الارتفاع بين الشباب.

ويرجع ذلك جزئيا إلى بعض عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك النظام الغذائي.

– أسباب سرطان القولون:

العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للمرض.

الخلل في الجينات يعد من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان القولون.

الزوائد التي توجد في القولون.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة.

عدم تناول الطعام الصحي، وخاصة الخضراوات والفواكه، يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بالمرض.

عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

الإصابة بمرض السكري.

السمنة المفرطة.

الإفراط في التدخين.

تناول الكحول.

الإصابة بمرض التهابات القولون التقرحي.

وتشير الأبحاث إلى أن قضاء الكثير من الوقت في الجلوس، هو عامل خطر للإصابة بسرطانات متعددة، بما في ذلك سرطان القولون.

في المقابل، كشفت الدراسات أيضا أن النشاط البدني له تأثير وقائي، حيث يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

لذلك يوصي الخبراء حاليا بممارسة الرياضة لبضع ساعات كل أسبوع،

إما من خلال المشي أو ممارسة الرياضة أو رفع الأثقال، أو أي شيء آخر يرفع معدل ضربات القلب.

وفي هذا الشأن قالت رئيسة منظمة “مكافحة سرطان القولون والمستقيم”،

أنجي ديفيس: “زد من نشاطك البدني، واحصل على 150 دقيقة على الأقل من النشاط معتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة كل أسبوع”.

– أعراض سرطان القولون:

اضطراب حركة الأمعاء بين إسهال وإمساك مستمر.

التعرض إلى التقلصات شديدة الألم المصاحبة للغازات.

الشعور بالثقل في الأمعاء، وعدم القدرة على تفريغها.

نقص الوزن بشكل ملاحظ.

الشعور بالوهن والإرهاق المستمر.

النزيف الشرجي ووجود دم في البراز.

الإصابة بالأنيميا.

عدم القدرة على الإخراج والانسداد المعوي.

– طرق الوقاية من سرطان القولون:

يجب الحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة،

ويتمثل في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

الحرص على تناول الأسماك بشكل أسبوعي مرتين على الأقل،

وهذا لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على التقليل من نسبة الإصابة بسرطان القولون.

الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويومي.

يجب الحفاظ على الوزن المثالي والتقليل من الوزن الزائد الذي يتسبب في تراكم الدهون بالجسم.

الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

الحرص على إجراء الفحوصات الدورية بشكل مستمر.