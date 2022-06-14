انفوجرافيك | حركة السفن خلال أسبوع بميناء بنغازي البحري

14 يونيو، 2022 9:37 م
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حركة السفن بميناء بنغازي البحري
حركة السفن بميناء بنغازي البحري

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

السفينة “M C F أوليغا” القادمة من إيطاليا وتحمل “195” حاوية.

“ألدرا ” من بورسعيد وتحمل “360” حاوية.

“يوني كي ” من كرواتيا وتحمل “6” الآف طن ذرة .

“رينر” من مالطا وتحمل “158” حاوية بضائع مختلفة .

“كييف” من الأردن وتحمل بضائع مختلفة.

“كنت شيب جين ” من مالطا وعليها “195”حاوية سلع متنوعة .

الناقلة “كيب قوينا” من قبرص والمحملة “30202” طن من وقود البنزين.

“ليدي ماريانا” من بلجيكا وتحمل “30550” طن من وقود البنزين.

“قاز كونكورد” من مليتة وتحمل “2500” طن من غاز الطهي.

حركة السفن بميناء بنغازي البحري
حركة السفن بميناء بنغازي البحري
14 يونيو، 2022 9:37 م
12

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