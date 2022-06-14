بليحق: وصول عدد من الأعضاء لسرت لحضور جلسة الثلاثاء

14 يونيو، 2022 10:59 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أمس الأثنين في تصريح له على الموقع الرسمي للمجلس وصول عدد من أعضاء مجلس النواب مساء الإثنين إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت.

واوضح بليحق أن النواب كان في استقبالهم عضو المجلس عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

فضلا عن نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة ووزير الخارجية حافظ قدور ووزير المالية أسامة حماد بالاضافة إلى عميد بلدية سرت وحكماء وأعيان ومشايخ سرت.

14 يونيو، 2022 10:59 ص
23

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