المنفي يؤكد على موقف المجلس الثابت في المضي نحو الانتخابات

14 يونيو، 2022 3:23 م
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أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد المنفي خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال على أن تكون الانتخابات وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيداً عن أي صراعات سياسية.

وبدورها، أشادت هورندال بدور المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية.

وأكدت السفيرة البريطانية على العمل لإجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري، معبرةً عن دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة.

وناقش الجانبان تطورات المستجدات السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

14 يونيو، 2022 3:23 م
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