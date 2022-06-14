المشري والحداد يبحثان عدم تدخل المؤسسات الأمنية في الحوار السياسي

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الإثنين مع رئيسَ الأركان العامة الفريق محمد الحداد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس سبل عدم تدخل المؤسسات الأمنية في الشؤون السياسية.

وشدد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة، الذي يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأثنى المشري على دور رئاسة الأركان في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.