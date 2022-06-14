المشري والحداد يبحثان عدم تدخل المؤسسات الأمنية في الحوار السياسي

14 يونيو، 2022 11:35 ص
13

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الإثنين مع رئيسَ الأركان العامة الفريق محمد الحداد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس سبل عدم تدخل المؤسسات الأمنية في الشؤون السياسية.

وشدد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة، الذي يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأثنى المشري على دور رئاسة الأركان في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.

14 يونيو، 2022 11:35 ص
13

مقالات ذات صلة

النائب عبدالمنعم العرفي

العرفي: جلسة النواب ستعقد بعد انتهاء اجتماع عقيلة صالح مع أعضاء الدولة

14 يونيو، 2022 1:53 م

عقيلة صالح يصل مجمع قاعات واقادوقو لعقد جلسة النواب

14 يونيو، 2022 1:44 م

مصدر أمني: لاعب الفريق الرديف بنادي التحدي انتحر بواسطة سلاح ناري

14 يونيو، 2022 12:58 م

الخوجة تؤكد أن لجنتا النواب والدولة استلمتا مقترحات لجنة 3+3

14 يونيو، 2022 12:12 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى