بسبب المثلية.. 14 دولة تصدر قرار بمنع عرض فيلم “ديزني” القادم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت 14 دولة منع عرض فيلم ديزني القادم Lightyear “لايتيير”، وذلك بسبب وجود شخصيات مثلية في الفيلم.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتم حظر عرض أفلام ديزني.

فقد أعلنت بعض الدول العربية مؤخرًا منع عرض فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness ” بسبب تضمنه تلميحات مثلية.

وكذلك فيلم “لايتيير”، بطولة الممثل الأمريكي كريس إيفانز، الذي يقوم بصوت الشخصية الرئيسية (باز لايتيير) “.

وشخصية “باز يطير”، هي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري).

ورصد موقع “ويكي رانكينج” الأمريكي، أبرز أفلام ديزني التي تم حظرها، وسبب الحظر ومن أبرزهم:

– فيلم “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”.

فقد أعلنت الصين حجب عرض فيلم “قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت” للنجم توم كروز، لأسباب غريبة.

وقالت الصين أن السبب هو خوفهم من الأشباح وعدم قدرتهم على التفريق بين الممثلة كيرا نايتلي والممثل أورلاندو بلوم.

ولكن الحقيقة أن الصين تخشى أفلام الأشباح فعلًا، وخاصةً تلك التي تروج لثقافة التطير، حيث تم حظر عرض فيلم الأشباح Ghostbusters لنفس السبب.

– فيلم “Beauty and the Beast”.

“الجميلة والوحش” بطولة إيما واتسون، من الأفلام التي تم حظرها في ماليزيا وولاية ألاباما، بسبب تجسيده شخصية رجل مثلي.

– فيلم “Donald Duck”.

كارتون بطوط أو دونالد دك من الأعمال المحظور عرضها في ألمانيا، لأنه يجسد نظام هتلر النازي، وهو سبب جعل ألمانيا تحظر عرض كثير من الأعمال الأمريكية.

– فيلم Lightyear.

“لايتيير”، بطولة كريس إيفانز وتايكا وايتيتي، ويتناول قصة نشأة اللعبة “باز يطير”.

وسبب منع عرض الفيلم أنه يتضمن مشهد زواج صديقة باز المقربة من إمرأة أخرى، كما يتضمن مشهد في الفيلم قبلة عابرة بينهما.