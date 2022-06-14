الدبيبة: ليبيا لن تعود للحرب والانتخابات ممكنة في غضون شهرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أنه ”لن يكون هناك انزلاق إلى الحرب مجددًا في ليبيا“. مؤكدًا أن ”إجراء الانتخابات في غضون شهر أو شهرين ممكن إذا تم الاتفاق على قانون انتخابي“، وفقًا لقوله.

وقال الدبيبة، في مقابلة مع مجلة ”جون أفريك“، إنه ”لن يكون هناك صراع جديد. والهدف الأساس لحكومته هو منع أي انزلاق إلى الحرب“.

وأشارت المجلة إلى أن ”جميع المؤسسات، لا سيما البنك المركزي، لا تزال تحت سيطرة الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ووفقًا لخريطة الطريق الموضوعة تحت رعاية المؤسسة“، والتي تنتهي فترة ولايته نظريًا، في 21 يونيو الجاري.

رعاية الليبيين

وأضاف الدبيبة، في حواره، أن ”حكومته كانت مهمتها رعاية الليبيين الذين عانوا خلال الأعوام الـ10 الماضية. والذين فقدوا وظائفهم ويعتمدون على المساعدات الدولية، بينما بلدنا غني، لذلك قمنا بزيادة معاشات التقاعد، والمساعدة الاجتماعية“.

وحول ما إذا كان تنظيم انتخابات عامة ليس من أولوياته، قال الدبيبة: ”نصيبنا من المسؤولية محدود للغاية. وفيما يتعلق بإلغاء الانتخابات، في 24 ديسمبر، كانت الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع“.

انتهاء خارطة الطريق

وأضاف ”حشدنا 26 ألف ضابط شرطة لهذا التصويت، وخصصنا ميزانية قدرها 50 مليون دينار (قرابة 11 مليون دولار). للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن ليس لدينا قانون انتخاب ولا قاعدة دستورية لهذه الانتخابات. وهذه مسؤولية البرلمان ومسؤولية أطراف أخرى“.

وعن سيناريوهات ما بعد 21 يونيو، تاريخ انتهاء خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومته. قال الدبيبة: ”نحن جميعًا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان. اللذين يجتمعان حاليًا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما وحتى يمكننا التحضير للانتخابات“.

الانتخابات خطنا النهائي

وأكد الدبيبة أنه ”لا يمكن أن يبدأ عملي إلا بعد إعداد قانون انتخابي. ولا يمكنني وضع قوانين لهم لذلك حاولت إنجاز الأمور من خلال تقديم مشروع قانون“. لكنه نفى أن يكون قد تخلى عن خريطة الطريق التي وضعها قبل 6 أشهر وتحدث فيها عن إجراء انتخابات، في يونيو الجاري.

وتابع الدبيبة: ”الانتخابات هي خطنا النهائي، وللوصول إليه يجب أن نركب سيارة، لكن يجب أن يكون بها عدد كبير من الركاب. وحتى الآن يبدو أن البعض غير مستعدين لركوبها، وقد نام البعض وعليك إيقاظهم“.

كل شيء جاهز

وتابع ”إذا أدت الاجتماعات في القاهرة إلى تبني قانون انتخابي يمكننا تنظيم الانتخابات في غضون شهر أو شهرين، فكل شيء جاهز. ومراكز الاقتراع جاهزة للترحيب بالناخبين، وكذلك قوات الشرطة التي تعتزم الإشراف على التصويت“.

وأضاف“سنطلب من الناس الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات، ولا يمكننا الانتظار إلى ما لا نهاية“.