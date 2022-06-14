الخوجة تؤكد أن لجنتا النواب والدولة استلمتا مقترحات لجنة 3+3

14 يونيو، 2022 12:12 م
13

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء أن لجنتا النواب والدولة تسلمتا مقترحات لجنة 3+3 التي شكلت أمس في جلسة اليوم الثاني.

واوضحت الخوجة أن اللجنة تقدمت بأكثر من مقترح حول المواد الخلافية وهي الآن محل نقاش وتداول بين لجنتي النواب والدولة.

وفي سياق متصل أفاد عضو مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري رمضان شمبش، أنه سيتم تشكيل لجنتين من 3 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لمناقشة المواد المتعلقة بشروط الانتخاب والحكم المحلي.

ووصف شمبش، أجواء جلسة اليوم لاجتماعات المسار الدستوري بالإيجابية. قائلا، إن هناك توافق في كثير من نصوص مواد الدستور وهذه الجولة ستحمل نتائج إيجابية.

وأشار شمبش، إلى أن لجنتي مجلسي النواب والدولة المُصغرتان ستقدمان غدا ما توصلت إليه من نتائج.

14 يونيو، 2022 12:12 م
13

مقالات ذات صلة

النائب عبدالمنعم العرفي

العرفي: جلسة النواب ستعقد بعد انتهاء اجتماع عقيلة صالح مع أعضاء الدولة

14 يونيو، 2022 1:53 م

عقيلة صالح يصل مجمع قاعات واقادوقو لعقد جلسة النواب

14 يونيو، 2022 1:44 م

مصدر أمني: لاعب الفريق الرديف بنادي التحدي انتحر بواسطة سلاح ناري

14 يونيو، 2022 12:58 م

المشري والحداد يبحثان عدم تدخل المؤسسات الأمنية في الحوار السياسي

14 يونيو، 2022 11:35 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى