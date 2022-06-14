اعتقال 4 أشخاص في المانيا وسويسرا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

أخبار ليبيا 24 – دولي

اعتقلت السلطات الألمانية والسويسرية اليوم الثلاثاء في عملية مشتركة 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” .

حيث تم اعتقال 3 أشخاص مساء أمس الإثنين في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن في سويسرا وفق ما ذكرته النيابة السويسرية في بيان. مشيرة إلى أنها نفذت 7 عمليات مداهمة، وبالتزامن، أوقف رجل في رومربيرج، في غرب ألمانيا، وفقا لمكتب المدعي الفدرالي الألماني.

ويشتبه بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم ولم تكشف تفاصيل عنهم “شاركوا أو دعموا التنظيم الإرهابي المحظور”. بحسب السلطات السويسرية.

وأوضح المكتب في بيان أن الموقوف عليه “يُشتبه بأنه حضر للقيام بعمل عنيف وخطير. يهدد أمن الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج”.

كما يشتبه في أنه ذهب لفترة وجيزة إلى سوريا في سبتمبر 2020، قبل أن ينضم من ألمانيا إلى تنظيم “داعش” في موعد أقصاه أبريل 2021. والقيام بأنشطة دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم”.

وأفادت النيابة بأنه “تتمثل مهمته بشكل أساسي في ترجمة النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية للتنظيم من العربية إلى الألمانية ،وتوزيعها على قنوات مختلفة لتطبيق “تليغرام” في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية”، لافتة إلى أن تنظيم يعتبر هذه الأنشطة بمثابة مشاركة مباشرة في الجهاد القائم على العنف.

كما أن المشتبه به “خضع على الأرجح لمقابلة عبر الهاتف مع مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر خريف 2021”. من أجل “التحقق من مصداقيته” قبل أن يلتحق “بمناطق ينشط فيها التنظيم “.