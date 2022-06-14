اجتماع لمناقشة مشاكل معبر رأس اجدير ومباحثات لإعادة تفعيل معبر غدامس

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولون من ليبيا مع مسؤولين تونسيين لمناقشة مشاكل معبر راس اجدير، ووضع الحلول العاجلة لها.

وبحث الجانبان كافة المختنقات بمنفذ رأس اجدير، ‏ووضع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع. كما ناقشا إحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ. ‏وإجراء زيارة تفقدية خلال المدة القادمة من أجل الوقوف على ‏ما تم الاتفاق عليه من الجانبين.‏

وحضر الاجتماع وزراء المواصلات والداخلية والحكم المحلي ووكيل وزارة المواصلات للنقل البري و عميد بلدية زوارة ورئيس جهاز الأمن الداخلي. وجهاز المخابرات العامة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس مصلحة المنافذ البرية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الإسعاف. ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومساعد مدير عام جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية، وعدد من المسؤولين التونسيين وذلك لبحث مشاكل المعبر.

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة المكلفة لتقييم ‏الاحتياجات التشغيلية لإعادة تفعيل فتح معبر غدامس الحدودي ‏مع الجزائر . اجتماعا للاستعداد للبدء في ‏التواصل والإجراءات التي من شأنها تحقيق إعادة فتح المعبر.