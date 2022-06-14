نجم الأوسكار يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على رجال بدء المحاكمة الخميس المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجهت الشرطة البريطانية، اتهامات للممثل الأمريكي الحائز مرتين على جائزة “الأوسكار” كيفن سبيسي، تتعلق بمزاعم ارتكابه جرائم جنسية.

حيث وجه له مدعون الشهر الماضي هذه التهم، ليمثل أمام المحكمة الخميس المقبل.

– تفاصيل الاتهام.

وقالت شرطة لندن: “كيفن سبيسي فاولر (62 عاما)، وجهت إليه رسميا أربع تهم بالاعتداء الجنسي على 3 رجال”.

وأضافت الشرطة “كما وجهت له تهمة التسبب في انخراط شخص بنشاط جنسي كامل دون موافقته”.

وبحسب وكالة رويترز من المقرر أن يمثل كيفن سبيسي أمام محكمة وستمنستر الجزئية، يوم الخميس القادم.

وكشفت الشرطة عن أن الاعتداءات المزعومة وقعت بين مارس 2005 وأبريل 2013، وإنها أربعة هجمات في العاصمة وواحد في غلوسيسترشير.

واستهدفت تلك الاعتداءات رجلا في الأربعينيات من عمره الآن ورجلين كل منهما في الثلاثينيات من العمر حاليا.

– رد فعل كيفين سبيسي.

وفي بيان نقله برنامج “صباح الخير ياأمريكا”قال سبيسي “إنه سيتوجه طوعا إلى بريطانيا في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك”.

وأضاف: “أُقدر كثيرا جدا بيان خدمة الادعاء الملكية التي حرصت على تذكير وسائل الإعلام والجمهور بأني أستحق محاكمة عادلة وأني بريء إلى أن يثبت عكس ذلك”.

وتابع سبيسي: “في حين أنني غاضب من قرارهم بالمضي قدما (في توجيه الاتهامات) فإنني سأحضر طوعا إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك”.

وأوضح: ” سأدافع عن نفسي في مواجهة هذه الاتهامات، التي أثق بأنني سأثبت براءتي منها”.