انفوجرافيك | أهداف برلمان شباب ليبيا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، إعادة فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.
أهداف برلمان شباب ليبيا
- فهم الأسس الدستورية للدولة ونظام الحكم فيها .
- تعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات السياسية .
- تحليل القضايا التي تواجه المجتمع والمساهمة في حلها .
- عقد شراكات مع البرلمانات الشبابية في الخارج
- الاضطلاع بدورهم الفعال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
- التشجيع على المطالبة بحقوقهم بالطرق الديمقراطية .