انفوجرافيك | أهداف برلمان شباب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، إعادة فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

أهداف برلمان شباب ليبيا