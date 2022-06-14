أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تفاقم شح المعروض بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم الثلاثاء، حيث طغى نقص المعروض العالمي على المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب الركود المحتمل وقيود كوفيد 19 الجديدة في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 124.87 دولار للبرميل. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 2 بالمئة إلى 123.35 دولار للبرميل.

وتفاقم شح المعروض بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية عصفت بالإنتاج والموانئ.

ويكافح منتجو أوبك + الآخرون للوفاء بحصص إنتاجهم وتواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي سوق أواندا: “إن الضغط المستمر على المنتجات المكررة على مستوى العالم. فضلاً عن نقص الاستثمار لجلب المزيد من الإمدادات عبر الإنترنت من أعضاء أوبك، أو مصادر أخرى. يعني أن الإنتاج الروسي المفقود لا يمكن تغطيته من قبل الأسواق العالمية”.

ورفع بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” توقعاته لسعر خام برنت إلى 130 دولارًا للبرميل في نهاية سبتمبر. وإلى 125 دولارًا للأرباع الثلاثة اللاحقة، ارتفاعًا من 115 دولارًا سابقًا.

وقال البنك، “إن انخفاض مخزونات النفط وتضاؤل ​​الطاقة الفائضة وخطر تأخر نمو العرض وتباطؤ نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة دفعنا إلى رفع توقعاتنا لأسعار النفط”.

ورفعت وكالة التصنيف فيتش افتراضاتها لأسعار برنت وغرب تكساس الوسيط لعام 2022 بمقدار 5 دولارات إلى 105 دولارات و100 دولار للبرميل، على التوالي.

رويترز