عبد المنعم العرفي: مجلس النواب لن يقر ميزانية الحكومة إلا بعد توحيد الرواتب

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قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن مجلس النواب سيناقش إقرار الميزانية في جلسته التي ستعقد غداً الثلاثاء في مدينة سرت.

وأوضح العرفي لاخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن قانون توحيد الرواتب سيكون حاضر بقوة خلال الجلسة.

مؤكدا أن بدون مناقشة توحيد الرواتب لن يتم إقرار الميزانية.

وأشار إلى أن الشعب يتطلع لهذا القانون وينفذة من ينفذة، المهم أن يقر وينفذ.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الاسبوع الماضي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل بمدينة سرت.

وعقد صالح، عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا.

فضلا عن ورؤساء السلطات المالية والرقابية، والذي خصص لميزانية الحكومة الجديدة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت.

إضافة لتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة للمجلس لشرعية قرارات السلطة التشريعية.

مؤكدا على ضرورة إنفاذ قرارات الحكومة المكلفة من البرلمان وتنفيذ قوانينها الملزمة.

في حين أكد مجلس النواب على ضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات المجلس.

وأكد مجلس النواب على صفته التشريعية وذلك فقاً للقواعد الدستورية النافذة.

وفي سياق متصل أشاد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي.

في حين أكد باشاغا على حرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا.