مع شح الإمدادات.. النفط يسجل صعودا جديدا

13 يونيو، 2022 11:54 م
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أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط في وقت متأخر من يوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا، حيث طغت الإمدادات العالمية الضيقة على المخاوف من أن الطلب سيتعرض لضغوط بسبب تصاعد حالات فيروس كورونا في بكين والمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي جلسة تداول متقلبة ارتفع خام برنت 26 سنتا ليستقر سعره عند 122.27 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا ليستقر عند 120.93 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد انخفضت قبل ذلك بنحو 3 دولارات للبرميل في وقت سابق.

ولازالت إمدادات النفط العالمية شحيحة، مع عدم قدرة أوبك وحلفاءها على الوفاء بالكامل بزيادات الإنتاج التي تعهدت بها بسبب نقص الطاقة لدى العديد من المنتجين والعقوبات المفروضة على روسيا والاضطرابات في ليبيا التي أدت إلى انخفاض الإنتاج.

13 يونيو، 2022 11:54 م
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