مجتمع| انقطاع الكهرباء وعجزء الحكومات..متابعينا “ينقطع مرتين وندعو عليهم”

أخبارليبيا24- مجتمع

يظل ملف الكهرباء من أكثر الملفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل جذري لها بالإضافة إلى ملف السيولة والوقود. التي استمرت على مدى سنوات.

ورغم صرف المليارات على مدى سنوات إلا أن أزمة انقطاع التيار الكهرباي في ليبيا لاوالت متواصلة صيفًا وشتاء. حيث تتحجج الشركة تارة بارتفاع درجة الحرارة صيفًا وأخرى بسبب انخفاض الحرارة شتاءً.

وتختلف ساعات طرح الأحمال من منطقة لأخرى حيث في بعض المناطق قد تصل إلى ثمان ساعات متواصلة الامر الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة ومشقة خصوصًا على الأطفال وكبار السن.

ولمعرفة تداعيات هذه الأزمة توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” بسؤال كم ينقطع الضي عليكم في اليوم؟ وشن اديروا عادةً في الوقت هذا؟

وبداية الإجابات كانت تهكمية من وليد بن دله الذي قال :”نشعلوا في شمعة على روح توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي”.‏

وقال Saamsamo Saam :”نفتحوا راديو والا فقرة دعاء على صحاب ضي لين يجي”. وذكرت همسة أمل :”في المنطقة الغربية امعاش ينقطع نهائي”.

وأجابت أمنة الزنتاني أمنة الزنتاني بالقول :”ماعاد حد يشوف فى حد”. وتقول أميرة الأسرار :”نظام مضاد حيوي مرتين في اليوم ونقضي في وقتي بالدعاء على مخانب الكهرباء”.

وتقول نجاة الطرابلسي :”معاش يهمني ضي الدنيا. بديت حاطه هدفي الآخرة نور الله يكفيني كل ما في الدنيا من ظلم وحقد وكره وقطع صلة الرحم خلاني كرهتها وحمدت الله كثيرآ على نعمة الموت ولقاء الله”.

وأكدت ام توته توته :”انقعمزو برا نراجوا فيه زى المهبلة”. وتقول ام فايوزة :”مرتين في اليوم، ويلي ندير فيه نتحسب عليهم كلهم يلي وصلونا لهدا الحال لين يجي الضي”.

وقال Ahmed Ali :”تجيني حالة كآبة ونرقد على طول”. أما Om Muna Dugdug تؤكد :”مرتين في اليوم”.

وتقول أم دنيا :”٤ ساعات نضم في حوشي”، زهراة رفيف تؤكد :”مرتين في اليوم”، أما Mera Daas قالت :”نقعدوا ندعوا عليهم”.

وتؤكد ويبقي الأمل :”مرتين في اليوم”، وتقول سحابه تايهه سحابه تايهه :”مرتين غلى ثلاث مرات في اليوم”.

ويرى Abo Amgd :”نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يادبيبه وفي حكومته”. كذلك Hussam Khaddar يقول :”نضيع وقتى فى الدعاء على الحكومة وأن يلعنها الله ويحشرهم فى نار جهنم”.

وتقول أم كنان الخويلدي :”من أربع لثمان ساعات نقعدوا ندعوا علي شركة الكهرباء”، وتقول Bihtar Damon Byhtar :”الضي كان طافي علينا ٣ أيام، وامبدري اشوي غير جا سألت كيف نقضو ف وقتنا بالحسبنه والدعاء”.

وتجيب الامل بالله :”مرتين الله غالب”، أميرة أنفاسي :”مرتين في اليوم، أربع ساعات الصبح وأربع ساعات في الليل وهذي ليبيا”.

ويؤكد Khaled Altarhuni :”امركبين ألواح شمسية التكييف والثلاجة والسخانة، انسيناه ضي الدولة”.

ويجيب خالد خالد :”مرتين في اليوم”، نسآيم فرح قالت :”أيامات سود نود وخلاص”، كذلك Malek Hosny يقول :”مرتين زي المضاد”.

ويقول سالم العبيدي :”على حسب طرح الأحمال طبعاً والعجز فالشبكة، بس غالباً من 3 لـ 6 ساعات، ووقت يتجاوز 6 ساعات نزبطوا طول أنه عطل مش طرح أحمال عادي”.

ويجيب حمودى وعبودى :”يوميا وفي نفس التوقيت يوميا 4 ساعات في القايلة و4 ساعات في الليل”، تتفق معها صمود الطرابلسي :”مرتين في اليوم”.