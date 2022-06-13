دون معرفة مصيره .. فقدان الاتصال بلاعب نادي الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت عائلة لاعب نادي الأهلي طرابلس صالح الطاهر سعيد فقدان الإتصال بنجلهم الأصغر حسين. فور خروجه من المنزل ظهر الخميس الماضي دون ورود أي معلومات عنه حتى هذه اللحظة.

وقال رمضان الطاهر لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد إن شقيقه غادر المنزل خلال فترة الظهيرة وأبلغهم بأنهم سوف يعود. وعندما حاولوا التواصل معه كان لا يجيب على هاتفه ومن ثم أغلق هاتفه حتى الآن.

وأوضح رمضان، أن تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عملية الفقدان، وفي انتظار ردهم بالخصوص.

وباتت ظاهرة الاختطاف الممنهج حدث يومي في المدن الليبية،لا يمكن نكرانها أو التعامل معها، الأمر الذي يؤرق الأهالي والعائلات. ولا سيما أن قدرتها على التعامل مع حالات الاختطاف محدودة. في ظل غياب مؤسسات الدولة القوية القادرة على فرض سلطة القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.