عقيلة صالح يبحث مع السفير الإيطالي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض صالح خلال اللقاء في مكتبه في مدينة القبة، بحضور مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي أشاد بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

وأكد اللافي عقب استقبال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير جوزيبي بوتشينو على أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة.

وأوضح أن اجتماع المسار الدستوري في القاهرة من شأنه يقود إلى صيغة توافقية. لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد.