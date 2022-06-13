عقد اجتماع بالجامعة العربية لتطوير جائزة التميز الإعلامي العربي

أخبار ليبيا 24

يعقد، فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعا يومي 13-14 يونيو 2022، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من الخبراء الإعلاميين.

وصرح، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بتاريخ 16 يونيو 2021 بمقر الأمانة العامة.

واعتمد المجلس مقترح الأمانة الفنية بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير جائزة التميز الإعلامي العربي. في ضوء أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك.

وأعلن أن الاجتماع سيتدارس مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء، حول تطوير الجائزة، بهدف بلورة تصور جديد ومتكامل. في إطار من التنافس الخلاق، على أن تُرفع توصيات الاجتماع إلى الدورة القادمة للجنة الدائمة للإعلام العربي لدراستها تمهيداً لعرضها على اجتماع الدورة العادية (52) للمجلس المذكور.

وفيما سبق منحت الجائزة لإعلاميين ليبيين متميزين وهما الإذاعي علي أحمد سالم. والذي منح جائزة التميز الإعلامي في مجال الإذاعة المسموعة سنة 2017. وهو أول ليبي يفوز بها عبر تاريخ الجامعة.كما منحت الجائزة للإذاعي الراحل عبدالفتاح الوسيع سنة 2018.

كما أكد، السفير خطابي، أن جائزة التميز الإعلامي العربي هي أحد الأنشطة التي أطلقتها الأمانة العامة. لجامعة الدول العربية في 2016. ويتم تنظيمها في إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربي (21 إبريل) سنوياً. وتهدف إلى تشجيع الإبداع في مجال العمل الإعلامي.

وهي عبارة عن جائزة تشجيعية رمزية مقدمة من مجلس وزراء الإعلام العرب وعاصمة الإعلام العربي والأمانة العامة. كما يتم منحها في إطار مسابقة رسمية سنوية للمؤسسات والشخصيات الإعلامية العربية. الذين قدموا اسهامات جليلة تخدم قضايا الامة العربية.

وسبق تنظيم ست دورات للجائزة في مجالات متنوعة منذ استحداثها، ومنها الدورة التي تم تخصيصها لدعم قضية القدس وحماية وضعها القانوني والتاريخي والروحي.