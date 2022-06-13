خلال لقائه شكشك.. المشري يُطالب بضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام

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طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ديوان المحاسبة بضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام بآليات واضحة وشفافة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء المشري مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل الأزمات المحلية والدولية، وضرورة الانسياب السليم والطبيعي للإيرادات.

كما تناول اللقاء ضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام بآليات واضحة وشفافة.