خلال لقائه المبعوث الإيطالي.. باشاغا: الحكومة ستدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بخارطة الطريق

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، في بنغازي مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة تباحث الطرفان المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وأكد باشاغا على أن الحكومة باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحدد بخارطة الطريق، مضيفا أن الحكومة تتطلع إلى التعاون المثمر والعمل المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات.

من جانبه أثنى المبعوث الإيطالي الخاص على رفض الحكومة الليبية لاستخدام القوة وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.

وفي وقت سابق اليوم التقى الدبلوماسيين الإيطاليين كلاً من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في لقاءين منفصلين، الأول في بنغازي والثاني في القبة.

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري المبعوث الإيطالي لقاءات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.